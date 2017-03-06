鋒面、冷氣團襲台！中部以北防大雨 北台越晚越冷
淡淡三月天，然春天天氣多變化！繼昨天好天氣後，今（6日）日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，預估北台灣越晚越冷。另中部以北有陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生的機率。此外，今早氣象局也針對新北市、基隆市等18縣市發布強風特報。
外出要帶傘、記得保暖！今日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部地區及馬祖氣溫下降並有陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨。雖說今天下半天鋒面將逐漸通過，雖然雨勢將逐漸緩和，但由於水氣偏多，各地還是有短暫雨出現。
此外，因受到大陸冷氣團南下，今天北台灣上午起溫度直落，預期中午前溫度將只有16度左右，比昨天降9度，入夜後又再降至13度。中部及花蓮地區白天高溫約降至23度，入夜後將降至15度。日夜溫差大，今早氣象局也針對新北市、基隆市等18縣市發布強風特報，外出建議以洋蔥式穿搭，做好保暖工作。
此外，今日金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，欲搭機往返金馬的朋友請留意航班資訊。
至於民眾關心的空氣品質方面，今日金門、雲嘉南、高屏地區為橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，外出最好攜帶口罩。
(中時電子報)
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