5年來首次 英外相將訪俄羅斯
英國外交大臣強生（Boris Johnson）未來數週內將訪問俄羅斯，這將是2012年以來，英國外相首次訪俄。
英國外交部4日證實強生將訪俄國，日期尚未定案，但強生料將和俄國外相拉夫羅夫（Sergei Lavrov）商討俄國派兵至敘利亞及烏克蘭等議題。
前倫敦市長強生自去年7月接任外相以來，曾多次公開重砲抨擊俄國，說俄國在敘利亞觸犯戰爭罪，可能會變成「被遺棄的國家」，還說希望看到有人跑到俄國大使館外面示威。
英媒引述相關人士指出，強生這次訪俄，不會「非常友善」，預料他將對俄國傳遞英國政府針對重要議題的堅定立場。
英國外交部聲明，首相梅伊（Theresa May）和強生都清楚表示，英國對俄國政策立場是「積極參與但嚴加提防」（engage but beware），這次訪問抱持相同立場。
聲明表示，「雙方將聚焦英俄關係，以及目前國際議題，包括敘利亞及烏克蘭，這也是雙方持續有歧見的議題。」
消息來源指出，「他（強生）想要當面重申，英國政府對大眾及在國會針對俄國行動表達的立場。雖然這可能會是一場艱難的會面，但必須做到。」
目前不知道雙方是否會談及俄國干涉英國及美國內政。但強生先前曾對下議院表示，俄國「會玩很多骯髒的把戲」。
強生表示，英國官員和美國情報機構看法一致，認為去年民主黨全國委員會（Democratic National Committee）電郵遭駭，當中有俄國的手筆。
英俄關係近幾年來因為俄國侵略烏克蘭，以及前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員李維寧科（Alexander Litvinenko）毒殺事件而惡化。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）被指是李維寧科事件幕後兇手。1060306
(中央社)
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