歐盟擬投票取消美國人免簽

要求取消美國人免簽證到訪歐洲的待遇，除非白宮願意答應簽證互惠政策，並停止歧視東歐的歐盟公民。(圖片取自normangeestar)

歐洲議會通過一份不具約束力的決議，要求取消美國人免簽證到訪歐洲的待遇，除非白宮願意答應簽證互惠政策，並停止歧視東歐的歐盟公民。

據了解，美國享有整個歐盟會員國的免簽待遇，但卻不對保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞和波蘭等5國提供免簽，歐盟遂希望通過此決議作為反制，雖然決議沒有強制性。歐洲議會議員敦促委員會在兩個月內，採取必要的法律措施，限制美國人免簽證到訪歐洲。

美國和澳洲、汶萊、加拿大和日本，早前未對全數的歐盟國家提供免簽，澳洲、汶萊和日本後來已與歐盟達成協議，加拿大也將在年底開放免簽。他續指，委員會將會與歐洲議會及理事會密切合作，在6月底前報告進一步發展。

(中時電子報)