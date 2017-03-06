轎車火燒車 調查涉搶檳榔攤案

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今天清晨冬山鄉有一輛轎車火燒車，無人員傷亡。（翻攝照片）

這輛轎車在火燒車前，涉及檳榔攤搶案。（翻攝照片）

宜蘭縣消防局在今天（6日）5時50分接獲通報，指位於冬山鄉義成路一段發生汽車火警，經派遣冬山、廣興消防分局人車前往現場，火勢在6時1分控制、6時4分撲滅，無人員傷亡。

不過現場員警查出，該輛車掛的是失竊車牌，而且在火警發生前曾涉及一件檳榔攤搶劫案件，火警發生原因與檳榔攤遭搶一事，相關單位正在調查中。

(中時)