女孩幾歲不再喜歡數學？微軟研究報你知
現代自由主義社會，男女受教、求學、求職都能有合理權益，然就學習興趣使然，不難發現學數理的多為男生，從高中選科、大專各學院的男女比例都可發現端倪！甚至有些女生談到數學就「哇哇叫」，究竟女孩何時不再愛數學、科學、科技、工程等學科呢？據微軟研究指出，以歐洲女孩來說，約11歲開始對這些數理學科產生興趣，但約15歲就失去興趣了！
就諾貝爾物理、醫學、數學等領域來說，多年來獲獎的多為男性學者，較少有「居禮夫人」這種女性物理學者獲獎，就連每年大學聯考中也能發現，報考二、三、四類組等數理工醫科的大多是男生。除個人興趣外，性別之差是否也和女生學習這些領域有關連呢？CNN報導，日前微軟進行了研究，意外發覺有趣的答案。
微軟這項調查的對象是歐洲12國逾11500名女孩做為受試者，女孩對數理等學科產生興趣的年齡約是11歲，然過了4、5年後，等女孩約到15歲左右，她們對數學、科學就不再有興趣了，女孩對人文學科的興趣大減也是在約相同年紀，但會接著迅速回復，然對科學、科技、工程和數學（簡稱STEM學科）領域的興趣卻「回不來了」。
據協助研究調查的倫敦政經學院（LSE）心理學教授包爾（Martin Bauer）分析，「因順從傳統社會期待、性別刻板印象、性別角色及缺乏模範，持續讓女孩的事業選擇遠離這些領域。」
此外，微軟也表示，「這代表在女孩們可能將這些數理領域打入冷宮前，政府、教師和父母頂多只給她們4或5年時間培養她們的興趣。」但微軟表明不會灰心，將來會試圖些策略能讓女孩繼續投入這些數理領域。
然不可否認的是，在當今這個資本主義社會中，從事資訊、醫療、工業等領域的受薪者薪水較從事文學、傳播、語言等職業高。微軟從研究中也發現，若女孩們認為男女在職場能獲得同等對待，她們較可能投身這些領域。而事實上，女子從事這些領域，也常常有佼佼者出現，為這社會帶來多元活力與創意。
(中時電子報)
文章來源：CNN
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