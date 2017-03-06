揭密！讓男性們聞了勃起的味道是..

科學家研究發現男性們聞了勃起的味道竟然是南瓜派。(圖片取自達志影像)

什麼樣的味道？男士們聞了會衝動？科學家為了找出能夠有效刺激男性性慾的氣味，進行一系列的實驗，令人意想不到能「促進男性勃起」的氣味竟然是一種食物「南瓜派」。

位於芝加哥的美國嗅覺與味覺治療研究基金會(Smell & Taste Treatment and Research Foundation)，找來31位年齡介於18歲到64歲之間的成年男性進行研究，他讓這些男性透過面罩，吸取24種不同的氣味，利用「體積描記法」(plethysmography)測量男性因為性興奮流經血管的血液流量，結論發現，最能讓成年男性聞到「南瓜派」(Pumpkin Pie)的香味，特別有性興奮反應，尤其是添加了薰衣草香料的南瓜派氣味，有高達40%的男人聞了後出現勃起充血反應。

此研究的負責人赫許(Alan Hirsch)表示，南瓜派的香氣可以有效增加40%男性的「陰莖血流量」(penile blood flow)，同時還能降低男人的焦慮感。

研究顯示，男人可能因為嗅覺誘發性興奮，而女性則容易被聽覺誘發性高潮，科學家正在研究，哪一個特定的聲音頻率，最能讓女性有「感覺」。

(中時電子報)