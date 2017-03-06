揭密！讓男性們聞了勃起的味道是..
什麼樣的味道？男士們聞了會衝動？科學家為了找出能夠有效刺激男性性慾的氣味，進行一系列的實驗，令人意想不到能「促進男性勃起」的氣味竟然是一種食物「南瓜派」。
位於芝加哥的美國嗅覺與味覺治療研究基金會(Smell & Taste Treatment and Research Foundation)，找來31位年齡介於18歲到64歲之間的成年男性進行研究，他讓這些男性透過面罩，吸取24種不同的氣味，利用「體積描記法」(plethysmography)測量男性因為性興奮流經血管的血液流量，結論發現，最能讓成年男性聞到「南瓜派」(Pumpkin Pie)的香味，特別有性興奮反應，尤其是添加了薰衣草香料的南瓜派氣味，有高達40%的男人聞了後出現勃起充血反應。
此研究的負責人赫許(Alan Hirsch)表示，南瓜派的香氣可以有效增加40%男性的「陰莖血流量」(penile blood flow)，同時還能降低男人的焦慮感。
研究顯示，男人可能因為嗅覺誘發性興奮，而女性則容易被聽覺誘發性高潮，科學家正在研究，哪一個特定的聲音頻率，最能讓女性有「感覺」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。