稱川普說法不實 傳FBI局長要司法部反駁

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「紐約時報」今天報導，美國聯邦調查局（FBI）局長柯米認為，總統川普說前總統歐巴馬竊聽他的電話的爆炸性指控為不實。

紐時引述美國資深官員指出，柯米（James Comey）要求司法部公開反駁，以糾正川普未經證實的說法。司法部並未這麼做。

紐時引用官員的話表示，柯米昨天提出這項要求，因為「沒有證據支持這種指控，且這項說法暗指FBI違法」。

川普昨天透過推特指控歐巴馬去年11月大選前竊聽他的電話，歐巴馬的發言人路易斯（Kevin Lewis）否認，指這種說法「完全不實」。1060306

(中央社)