俄國發明奈米解毒劑 對VX毒氣也有效
俄國莫斯科國立大學的化學家羅蒙諾索夫(M. V. Lomonosov)的研究團隊發明一種新型解毒劑，可以中和毒性強大的化學武器和強效農藥等毒物，包括VX神經毒氣也都適用，他們將這項發現發表在「控制學報」雜誌(Journal of Controlled Release)當中。
俄國衛星網報導，最近金正男被VX毒氣毒殺事件，使得人們重新關注化學武器的可怕致命效果，金正男在受襲時其實有主動求救，卻在20分鐘內毒發身亡，足見VX的毒性。能夠以最小濃度並且在極短時間內有強大致命性的毒物多為有機磷化合物，這些物質是1930年代由納粹德國的科學家合成出來。在戰後這種配方很快也被其他國家所掌握，成為主要的化學武器之一
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這種神經毒素能在很短的時間阻斷動物神經傳導網路，並且會引發嚴重的過敏反應，造成無法呼吸最終死亡。現在羅蒙諾索夫的團隊發明了奈米中和劑能夠處理有機磷，降低毒性效果。
一名研究人員說：「我們的奈米中和劑是一種可以對抗有機磷的酵素，該型酵素可以用來降低有機磷化合物的毒性，並且延緩動物的過敏反應。」
學者們在小鼠身上上試驗了這種奈米粒子的解毒性，兩組小鼠的都被注入兩種致死毒素，分別是對氧磷農藥和VX神經毒素，結果實驗組的小鼠有奈米解毒劑的保護有得到較高的存活率，而對照組的所有小鼠則全部無法悻免。
(中時電子報)
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