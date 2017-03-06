六年磨劍 「好丘」信義店眷村菜上桌

〈好丘〉信義店就位在昔日〈四四南村〉的舊房子內，在這裡享用眷村菜很有「克難Fu」。（圖／姚舜攝）

位在昔日〈四四南村〉的〈好丘〉信義店，與對面的台北101大樓形成強烈對比。（圖／姚舜攝）

〈好丘〉信義店的〈上海菜飯〉，是用曾得獎的花蓮「天禾米」炊製。（圖／姚舜攝）

〈白菜獅子頭〉所用豬肉是「信功大麥豬」，按肥3瘦7比例絞成絞肉烹製，味道與口感很到位。（圖／姚舜攝）

〈好丘〉信義店的〈麻婆豆腐〉，只用了豆瓣醬和乾香菇、辣椒和花椒調味，沒有用到牛肉或豬肉末，食素的朋友可以食用。（圖／姚舜攝）

〈黃豆紅燒肉〉是很道地的眷村菜，吳淑玲烹煮這菜用了白仁和黑仁兩種非基改黃豆，並用了兩種醬油與五花肉一起紅燒。（圖／姚舜攝）

用便當盒盛裝滷味出菜，喚起不少人年輕時的記憶。（圖／姚舜攝）

除了眷村飯食，〈好丘〉信義店亦供應眷村味餃子。（圖／姚舜攝）

〈眷村腐乳雞腿堡〉是用〈好丘〉招牌商品貝果取代漢堡包，夾著〈腐乳雞〉作餡吃食，是一「跨界美食」。（圖／姚舜攝）

〈好丘〉信義店的廚藝團隊成員都不是眷村孩子，但憑著用功與天份，烹調料理眷村菜到位且食材用料很講究。（圖／姚舜攝）

位在台北四四南村昔日眷村內的〈好丘〉信義店，營運至今進入第7個年頭，「終於」也推出眷村菜了。雖然，店長兼駐店主廚吳淑玲領軍的廚藝團隊很年輕，也都沒有眷村生活經歷。也雖然，在屬於古蹟的昔日眷舍內烹調料理，按古蹟保護法不得使用明火烹調。但是憑著蒸煮慢燉的慢工細活，他們硬是作出了諸如：〈白菜獅子頭〉、〈黃豆紅燒肉〉、〈椒麻口水雞〉，以及〈麻婆豆腐〉等眷村口味的菜餚。

喜歡〈好丘〉招牌商品貝果（bagle)的飲食男女，也可以在信義店品嘗到用貝果取代漢堡包，並夾著〈腐乳雞〉作餡料的〈眷村腐乳雞腿堡〉，或是索性在店內買一罐宜蘭〈醬王殿〉產製的豆腐乳，直接抹在口感就像〈槓子頭〉的貝果上，品味「東西跨界眷村美味」呢。

建於1948年、位在台北101大樓正對面信義路五段的四四南村，是台灣第一個眷村，也是台灣第一個被保留下來的眷村，故被稱為「寶島第一村」。2011年1月11日開幕的〈好丘〉信義店，就位在四四南村被保留下來的昔日眷舍內，與「信義公民會館」為鄰。

〈好丘〉的投資經營團隊成員中本就有眷村二代，〈好丘〉會在四四南村內設店，原本就有傳揚眷村美食與文化的初衷。只是如前述，一方面這裡不得用火烹調，加上沒有中餐廚藝團隊，故賣眷村菜的想法一直拖至今年才得以落實。

「老闆一直都沒放棄」，〈好丘〉信義店店長兼主廚吳淑玲表示，過去這些年，〈好丘〉的總廚「小寶」，一直與廚藝團隊共同研發眷村菜，並請了廚藝顧問指導教作眷村菜，最後成功用電不用火地作出一道道眷村菜，並列入菜單。這也是〈好丘〉信義店菜單上的眷村菜，為什麼不見「炒菜」類菜餚的主要原因。

我打從心裡佩服〈好丘〉信義店廚房裡的這群年輕人，不只是因為他們就像早年的眷村媽媽們一樣，在金錢與物資貧乏的年代，以生活智慧作出一道道美好菜餚，今天他們也用智慧克服了「不得用明火作菜」的挑戰。另一個原因是，即便是烹製再平常不過的「家常菜」，他們都非常用心且懂得「講究」。所以，儘管他們都不是眷村長大的孩子，作出來的菜仍有板有眼，傳遞著眷村味道。

食材用料體現了〈好丘〉眷村菜的「講究」，以及他們對幫助優質食材生產者的用心良苦。以類似「定食」套餐呈現的「眷村飯食料理」中的主食〈上海菜飯〉，用的是曾得到花蓮縣「農糧類模範農民獎的「天禾米」。廚師煮好後與青江菜以及南門市場採購的家鄉肉拌炒，上桌時色味皆誘人。

〈白菜獅子頭〉是用「信功大麥豬」的豬肉，按肥三瘦七的比例絞成絞肉再塑形，與白菜一起加了椴木香菇提味用小砂鍋滷煮，口感柔嫩且入味，非常下飯。

〈黃豆紅燒肉〉是作法非常簡單的媽媽味家常菜，〈好丘〉除選用不打抗生素、不用賀爾蒙的彰化「巧活能量豬」五花肉，連所用非基改的黃豆，都兼用白豆仁與黑豆仁兩種，因為黃豆仁的甜，黑豆仁的彈Q，兩者兼用、口感與風味更上層樓。

此外，這紅燒肉更用了「豆油伯」的金豆醬油，以及「龜甲萬」兩種醬油按獨家比例調配後再滷煮，這道理就跟粵菜主廚會兼用「老抽」與「生抽」，或日料主廚會兼用「淡口」與「濃口」醬油一樣，都是為最佳達甜甘香鹹境界而作。

〈好丘〉的〈麻婆豆腐〉也很下飯，只是這菜沒用到牛肉或豬肉末，原因是為讓素食者來到這裡也可以享用中菜，這也體現了〈好丘〉的貼心。

經過多年研發與創新，〈好丘〉的貝果如今已有18種口味可以選擇。配合信義店推出眷村菜，廚藝團隊也用招牌美食貝果與〈腐乳雞〉結合作出〈眷村腐乳雞腿堡〉，這腐乳正是店內有單瓶銷售的宜蘭〈醬王殿〉以古法手工釀製的鳳梨豆腐乳，用它當抹醬塗在貝果上享用，也是一「跨界美食」。

(工商)