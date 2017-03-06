驚！地球暖化、海水升高 100年後威尼斯恐沈入海中

如地球持續暖化、海水再升高，100年後瀕臨「北亞得里亞海」的威尼斯等30個城鎮恐沉入海平面以下。（達志影像／shutterstock提供）

全球暖化、世界遺產威尼斯城恐不保！這些年來，全球氣候異常，台灣冬至飆出30度以上高溫，甚至也曾出現霸王寒流的低溫！這現象不僅在台灣，在極地的北極熊也曾被目擊骨瘦如柴、餓到站不起來。而備受遊客喜愛的世界遺產「威尼斯」也將陷入危機，專家指出，如地球持續暖化、海水再升高，100年後瀕臨「北亞得里亞海」的威尼斯等30個城鎮恐沉入海平面以下。

威尼斯是義大利東北部著名的旅遊與工業城市，也是威尼托地區的首府。威尼斯市區涵蓋義大利東北部亞得里亞海沿岸的威尼斯潟湖的118個島嶼和鄰近一個半島，這個鹹水潟湖分布在波河與皮亞韋河之間的海岸線，因此威尼斯別名「水之都」，整座城市也被聯合國文教組織列為「世界遺產」，每年往來觀光客絡繹不絕。

然受全球暖化影響，「水都」恐陷入危機！義大利《The Local》網站報導，據義大利「科技能源環境署」研究指出，因全球溫度攀升，溫室效應影響下，北極冰層融化，海平面每年也持續升高。

科學家預估，地中海的海平面到2100年會升高90～140公分。這個比例相較於過去是非常罕見的。數據分析，過去1000年，地中海也才升了30公分。如暖化現象持續，海平面升高1公尺，義大利會有30多個區域不保，連帶這個歷史「水都」也將沈入海中。

雖說人們很早開始就瞭解全球暖化對未來的影響，由196個締約國簽署的巴黎氣候協定宣示，將地球暖化維持在攝氏2度以下，並幫助貧窮國家因應暖化帶來的影響。世界各國也持續努力，然暖化影響恐超乎人們預估，其實愛環保不難，我們從食、衣、住、行、育、樂等生活化的面向作改變，都能為調適暖化盡一份心力。

(中時電子報)