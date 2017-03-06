南韓：北韓發射不明飛行物體

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南韓軍方今天表示，北韓今天一早從有飛彈基地的東倉里（Tongchang-ri）地區，發射一枚不明飛行物體。

路透社報導，南韓軍方表示，該件飛行物體最後落入北韓東岸外海。

東倉里位於北韓與中國大陸邊界，北韓去年在當地發射一枚長程火箭，將一件物體放入軌道，遭聯合國譴責違反禁用飛彈技術的決議。

法新社報導，南韓軍方在聲明裡指出，北韓是當地時間「大約今天早上7時36分」從平安北道（North Pyongan province）發射不明飛行物體，最後落入日本海。（譯者：中央社陳亦偉）1060306

(中央社)