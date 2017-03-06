開車撞死人 嘉義民雄爆疑似情殺案
一名台中大甲區林姓男子昨天與嘉義黃姓女子出遊，晚間載黃女返家到達嘉義縣民雄鄉山中村黃女家門前，黃的王姓丈夫在家等待多時、醋火怒發，持枴杖鎖攻擊林男自小客車，不料林男卻踩下油門將黃女的丈夫撞倒、躺在車下，經送醫急救後宣告不治，警方已將林男帶回偵訊中。
王姓男子（36歲）被撞倒後卡在車下，救護車到場後由現場民眾協助抬起車體，才將王男拉出急救，送醫前已失去生命跡象。陪同王男到醫院的黃女不願相信丈夫已死，在醫院內情緒崩潰，不願接受院方宣告放棄急救，直到其他家屬到場後才確認。
林姓男子（31歲）案發後在現場，等待警方到場。他說，擔任貨車司機，和黃女是遊戲網友，相識2年多都以姊弟相稱、並非情侶，對於撞死「王男」他直言後悔，不知道他是「王男」。
林男說，昨天下午黃女與她的妹妹到台中拜拜後，眾人一起去唱歌、飲酒聊天，晚間由他載黃女返回嘉義，在路上黃女接獲王姓丈夫電話，向丈夫表示將由林男開車載返家。約10時許他駕駛的白色自小客到達黃女家門前，立即遭受一不名男子攻擊自己的轎車，他一時緊張才踩下油門，將對方撞倒壓在車下。
(中時)
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