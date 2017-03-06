3月6日各報頭版要聞

重點要聞

●中天生技路孔明：起薪35年沒變 國家危機

多達275家企業參加的台大校園徵才博覽會昨登場，為社會新鮮人提供每月3萬到6萬元起薪的待遇，台積電甚至以150萬元年薪向碩士招手。但即使徵才規模為歷年之最，中天生技集團董事長路孔明仍表示，年輕人起薪35年來沒變，是國家很大危機，台灣需要有創新產業以挽頹勢。

●高國豪領軍復仇 HBL松山奪冠

熱情有勁的HBL高中籃球聯賽，昨晚在台北小巨蛋18000名爆滿觀眾的吶喊聲中落幕！男子組冠軍戰「綠色神盾」松山高中發揮威力，以74比62擊敗衛冕軍南山高中，報了去年輸球的一箭之仇，並贏得隊史第5冠，獨居HBL史上第二。

●李克強對台大政 高喊反台獨

大陸12屆全國人大第5次會議昨登場。大陸國務院總理李克強發表2017年政府工作報告，提及對台工作，特別強調，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去！」這是大陸國家主席習近平的「三個任何」首度寫入政府工作報告，代表今年大陸政府工作重點，在於打擊文化、漸進等任何形式的台獨。

重點要聞

●19歲失聯台女 母苦尋 竟是遊學掉陷阱 在韓詐騙落網

台人犯下國際詐騙又一樁！19歲少女江芸儀的母親日前報警，稱女兒上月14日到南韓遊學，但抵達隔天就失聯，引發關注。如今發現少女其實是當電信詐騙集團車手，已被南韓警方逮捕。外交部昨證實，另一名鄧姓女子和江女因涉及電信詐騙案，分別於上月14、15日被捕，兩人將在南韓接受司法審判。

●IS殺我 假聯國醫師 詐台女千萬

國際詐騙集團橫行台灣！新北市一名熟女去年在臉書結識一名自稱是聯合國醫生的男子，對方央求：「IS要追殺我，我想逃到台灣，請幫幫我！」女子基於同情，前後匯了1100萬元，未料對方食髓知味再索380萬元，女子前天設局面交，3名馬來西亞籍車手現身後遭逮，3人辯稱幫朋友拿東西，並非集團成員，警方昨已將3人送辦，並追查幕後集團。

●毒包風波 清泉崗指揮官自請處分 「整長官」陰謀論甚囂 士官長滅火

空軍清泉崗基地爆發毒品丟包案迄昨第十四天，軍方終於出面說明，四二七聯隊少將聯隊長王德揚以該案「使軍譽受損，身為基地指揮官，有負長官託付，個人檢討深感責無旁貸」，成此案首位自請處分軍官，他並強調基地共兩千五百五十五人後天將完成驗尿，軍方絕不護短，一旦確認涉毒，就汰除。空軍司令部說，在收到王德揚的自請處分報告後，由司令沈一鳴決定是否懲處。

重點要聞

●自民黨修改黨綱通過 安倍布局連3任

日本執政黨自由民主黨五日召開黨代表大會，通過修改黨章提案，將黨魁只能當兩屆共六年，改為三屆共九年，為安倍角逐第三個首相任期鋪路。若安倍贏得最晚明年底舉行的眾院大選，他可做到二○二一年九月，成為日本戰後任期最長的首相。

●拒絕當青貧族 新鮮人謀職向「外」看

台大校園徵才企業博覽會昨登場，卻凸顯國內長期以來的年輕勞動力隱憂，因為低薪環境，成為青貧族。為擺脫困境，今年有不少學生都將謀職眼光向「外」看，主要以能外派、赴海外任職的外商企業為首選；有學生更直言，台灣工作「常態」就是勞碌，與薪水少、血汗畫上等號，想「遠離」國內的苦勞環境。

●碳交易…陸韓上路 台灣龜速爬

新加坡計畫從二○一九年起課徵碳稅，成為東南亞第一個推動的國家；中國大陸下半年起推動碳交易，納入台商在內的七千多家企業，南韓的碳交易制度則已經上路。相較之下，台灣在透過碳稅與 碳交易制度推動減碳的努力上遠遠落後。

重點要聞

●台電重估 3核電廠除役 經費翻倍至6200億

台灣三座核電廠明年起陸續除役，台電之前估計六部機組除役經費共六七五億台幣，整體包括核廢最終處置等共需三三五三億元，此數字多次在立院遭質疑嚴重低估，台電均不願表態。據最新版評估，每座核電廠除役就需一四○○億元，加上核一、二廠改室內乾貯及無人島集中式貯存方案，總費用高達六二○○億元，核後端基金根本不足支應，短缺近三千億元恐全民買單，平均每位國民要負擔約一萬三千元。

●公教湧搶退潮 退撫基金黑洞擴大

軍公教退休人數逐年增加，在職人數卻現降幅，年輕軍公教負擔越重！「一○五年教育人員退撫舊制年資應計退撫經費精算報告」近日出爐，教育部表示，一○四年底已有十一萬多名教師領月退金，如維持現制，政府未來卅年須負擔教育人員退撫金估達一兆八千多億元，而最新統計去年搶退更增達六千七百多人，退休教師不斷增加；相對地，在職教師卻因少子化而減少，全國公立學校教師在一○四學年減少近三千人、僅剩廿一萬六千多人，其中國中小教師到一○九學年估將再減八千多人，如不加速年金改革，在職教師負擔將大增。

●國民黨無償取得日產後轉手 黨產會將追徵價額

行政院黨產會持續追黨產，除了四月要針對婦聯會召開聽證程序，三月廿四日還將針對國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得的國有特種房地產（日產房地）召開聽證程序。黨產會委員指出，這些房地絕大多數已經被國民黨移轉給第三人，部分則被政府徵收，國民黨更因土地被徵收獲利十二億多元，黨產會將針對這兩部分，向國民黨追徵其價額，還財於民。

(中時電子報)