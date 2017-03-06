巴布亞紐幾內亞外海發生規模6.5地震

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美國地質調查所（USGS）表示，巴布亞紐幾內亞南部外海今天發生規模6.5地震。

路透社報導，震央在拉埃（Lae）東方、新不列顛島南岸外海不遠處。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）表示，地震不至於出現太平洋範圍海嘯。（譯者：中央社許湘欣）1060306

(中央社)