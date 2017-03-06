北韓疑似發射洲際飛彈
韓聯社報導，韓國聯合參謀本部表示，北韓在6日早晨發射不明飛行物，分析認為可能是一枚洲際彈道飛彈，韓國的代理總統將會主持國安會議應對此事。
美國與韓國的「鷂鷹」聯合軍演到第6天，北韓似乎有實際回應做為示威。韓國當地時間6日早晨7點36分時，從平安北道東倉里一帶，向朝鮮半島東部海域發射不明飛行物。韓國軍方正在分析此次發射的飛行物類型和飛行距離，有一種看法認為，從發射地點來看，北韓發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道飛彈。
(中時電子報)
文章來源：外媒稱朝鮮發射疑似導彈欲向美韓軍演示威
文章來源：朝鮮今晨發射飛行物疑似洲際導彈
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