北韓疑似發射洲際飛彈

北韓先前的閱兵，曾展出過代號KN-14的洲際飛彈，射程可能達到美國西岸。(圖/美聯社)

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部表示，北韓在6日早晨發射不明飛行物，分析認為可能是一枚洲際彈道飛彈，韓國的代理總統將會主持國安會議應對此事。

美國與韓國的「鷂鷹」聯合軍演到第6天，北韓似乎有實際回應做為示威。韓國當地時間6日早晨7點36分時，從平安北道東倉里一帶，向朝鮮半島東部海域發射不明飛行物。韓國軍方正在分析此次發射的飛行物類型和飛行距離，有一種看法認為，從發射地點來看，北韓發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道飛彈。

(中時電子報)