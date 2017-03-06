鏡頭前卸妝沒在怕 43歲蔡少芬素顏驚人
43歲港星蔡少芬近日在大陸綜藝節目《王牌對王牌》，和其他3位女星接受卸妝懲罰，4人在鏡頭前全素顏示人，卻完全沒差別，被讚根本不科學。
《王牌對王牌》5日在微博公開未播出片段，只見蔡少芬、王麗坤、唐藝昕和王鷗似乎是玩遊戲輸了，要在鏡頭前卸妝，只見她們豪邁拿卸妝油往臉上抹，連假睫毛都卸掉，還用化妝棉再三擦拭，確保臉上無妝，是全素顏狀態。
而她們也不時提醒觀眾「不要嚇到」，但素顏曝光後，4人不僅根本沒太大差別，膚質超好完全沒瑕疵，王麗坤更被讚「到底差在哪」，而43歲的蔡少芬臉上更是無皺紋，臉蛋依舊緊緻，連節目組都驚呼「不科學」，並掛保證絕沒有P圖，都網友驚呼連連。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。