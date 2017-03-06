鏡頭前卸妝沒在怕 43歲蔡少芬素顏驚人

蔡少芬、王麗坤、唐藝昕近日上大陸綜藝節目《王牌對王牌》。（圖／翻攝自微博)

蔡少芬（上）和王麗坤（下）卸妝差別不大。（圖／翻攝自蔡少芬、王麗坤、《王牌對王牌》微博）

唐藝昕（上）和王鷗（下）卸了妝依然清秀。（圖／翻攝自唐藝昕、王鷗、《王牌對王牌》微博）

43歲港星蔡少芬近日在大陸綜藝節目《王牌對王牌》，和其他3位女星接受卸妝懲罰，4人在鏡頭前全素顏示人，卻完全沒差別，被讚根本不科學。

《王牌對王牌》5日在微博公開未播出片段，只見蔡少芬、王麗坤、唐藝昕和王鷗似乎是玩遊戲輸了，要在鏡頭前卸妝，只見她們豪邁拿卸妝油往臉上抹，連假睫毛都卸掉，還用化妝棉再三擦拭，確保臉上無妝，是全素顏狀態。

而她們也不時提醒觀眾「不要嚇到」，但素顏曝光後，4人不僅根本沒太大差別，膚質超好完全沒瑕疵，王麗坤更被讚「到底差在哪」，而43歲的蔡少芬臉上更是無皺紋，臉蛋依舊緊緻，連節目組都驚呼「不科學」，並掛保證絕沒有P圖，都網友驚呼連連。

(中時電子報)