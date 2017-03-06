加拿大手機上網全球最貴 解鎖費引爭議

特派員看世界專欄想要在加拿大使用手機，必須先做好會被活生生剝掉好幾層皮的心理準備，它不僅是全球手機行動上網費用最貴的國家，還收取像是「解鎖費」等的不合理費用。

不久前的一項研究報告顯示，加拿大是手機行動上網費用全球最貴的國家。但加拿大消費大眾面臨的剝削，還不只是行動上網費，今天更有數據指出，加拿大各大通訊業者去年全年，光是向消費者收取的手機「解鎖費」（unlock fee) 收入，就超過3700萬加幣（約合新台幣8億7000萬元）。

由於消費者對於手機通訊業者收費過高、額外收費驚人的怨聲載道，加拿大監管機關「加拿大廣播電視及通訊委員會」（CRTC）正在舉行公聽會、檢討並修訂「行動業界守則」 （Wireless Code of Conduct），除了希望讓消費者更了解自己的月費計劃，也試圖防止俗稱「帳單震撼」（bill shock）的浮濫收費情況。其中，「手機解鎖費」、「手機行動上網流量限制」都在討論改善的範圍內。

根據國際知名的電信科技諮詢公司tefficient於去年底公布的年度研究報告，比較世界各國的手機上網費用，最便宜的是芬蘭，最貴的是加拿大，兩國之間差距高達10倍之多。

其中，芬蘭人每個月平均使用的手機數據流量超過7GB，收費不到5歐元（約合新台幣164元）；加拿大人平均每月使用手機數據流量1GB，卻得為此付費45歐元。至於排在中段班的美國，平均每月手機數據流量2.5GB，收費約18歐元。

其它排在加拿大之後的手機上網費用昂貴的國家，分別是比利時、德國、捷克和荷蘭。由於這些國家收費高昂，手機用戶使用上網數據量都很少。反觀收費最便宜的芬蘭，有一半的手機用戶是使用手機上網無限流量方案，芬蘭手機公司DNA的用戶，平均每月上網流量多達9.9GB。

在加拿大，支付手機通訊和上網費用是生活中的一大痛苦開銷，消費者只要使用時稍不注意，就有可能接到電訊公司的來電簡訊，通知用量已達上限，即將被收取超額費用，金額動輒上達15元加幣（約合新台幣350元）。

令人生氣的還包括，在加拿大不只「撥打」手機要錢，「接聽」手機也要錢，一不小心還會因為身在不同區域，支付了長途電話費。

此外，選擇顯示對方來電號碼的服務要加錢、設定語音留言信箱要加錢、紙本帳單要加錢、換新手機還要加收「升級費」，各式各樣的額外收費，讓人看到帳單時，想不震撼也難！

「手機解鎖費」是另一項令消費者匪夷所思的開銷。根據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大各大通訊業者2015年全年收取的手機解鎖費，高達3770萬元加幣，比2014年一舉增加了75%。

加拿大手機通訊業者為了控制客戶使用自家提供的通訊服務，都會將手機上鎖後賣出。消費者想要解鎖手機，必須支付通訊業者50元加幣的「解鎖費」。付了這筆費用才算真正擁有一支可以任意選擇簽約公司的手機，所以也被笑稱為「贖身費」。

上個月，由CRTC在渥太華舉行的公聽會中，就有很多消費者提出取消手機解鎖費的要求。一名與會者說，「為什麼我花錢買了手機，還得再付一筆解鎖費來替手機贖身，才能換去使用別家的服務？簡直太荒唐了！」。

不過，到目前為止，加拿大3大通訊集團包括羅傑斯（Rogers）, 貝爾（Bell）和研科（Telus），仍然堅持收取手機解鎖費的立場。他們表示，手機上鎖是為了防止客戶簽約後賴帳走人，也可以確保第3方新上市的手機產品不至於立即流向其他國家。這些公司還表示，如果不收解鎖費，這些費用將轉嫁到其他消費者身上。

由於3大通訊集團都採取同樣的手機解鎖收費策略，其他相對小型的通訊公司表示，他們因此不得不也收費。前身是Wind的Freedom公司建議CRTC，最簡單的解決方法，就是要求每家通訊公司只賣不上鎖的手機給客戶。

加拿大手機使用者能不能多一點自由？少被剝削一點點？就看CRTC近期內會做出什麼決定了。1060306

(中央社)