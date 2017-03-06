巴布亞紐幾內亞6.5地震 無海嘯警告

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巴布亞紐幾內亞今天發生規模6.5地震，但有關當局並未發布太平洋範圍海嘯。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，地震深度28公里，震央鄰近人口稀少的新不列顛島，距離巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港（Port Moresby）東北方約450公里。

位在夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）已排除大規模海嘯的可能。

太平洋海嘯警報中心表示：「依據目前所有數據，毀滅性的太平洋範圍海嘯預料不至於出現。」

新不列顛島位在紐幾內亞本島以東，人口50萬。（譯者：中央社許湘欣）1060306

(中央社)