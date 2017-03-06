大學社團深入偏鄉辦營隊 關懷學童

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南華大學學生社團服務愛心與熱情不落人後，於寒假期間分別前往嘉義縣偏鄉國小舉辦營隊活動，陪伴學童度過歡樂且有意義的寒假。

南華大學今天表示，今年寒假有4個社團，分別前往嘉義縣及雲林縣偏鄉地區進行育樂營活動，分別舉辦為期3天的「台灣文化研究社營隊」、「小兵傳奇音樂成長營」、「魔力美語冬令營」及「孝道品格成長營」等營隊。

校方指出，台灣文化研究社營隊教導小朋友動手做古早童玩，了解台灣在地文化；外文系從遊戲中教導小朋友英文單字與生活會話；吉他社服務隊則自彈自唱帶領小朋友帶動唱；崇德青年社更以說故事與兒童劇的方式宣揚孝道，藉以推廣品德教育。

南華大學校長林聰明表示，學生每年寒暑假皆會組成服務隊積極投入社會服務行列，且發揮所長至偏鄉服務回饋社會，值得嘉許。

參與營隊的隊員指出，陪伴偏鄉學童度過歡樂且有意義的寒假，也讓學童從活動中，體驗更多課外活動的學習知識與經驗，自己也教學相長、獲益良多。1060306

(中央社)