合歡山武嶺路面結冰 車輛須掛雪鏈
省道台14甲線31公里處武嶺，到33公里處合歡山遊客服務中心路段，今天清晨路面結冰，自上午6時起，限加掛雪鏈車輛通行。
鋒面通過帶來水氣，合歡山區今天凌晨0時到上午7時氣溫雖維持攝氏0度以上，但山區道路上午6時出現結冰情形，交通部公路總局第二區養護工程處今天表示，省道台14甲線31公里處武嶺，到33公里處合歡山遊客中心路面結冰，今天上午6時起限加掛雪鏈車輛通行。
第二區養護工程處埔里工務段長郭純鑑說，該路段昨天晚間到今天凌晨雖無降雪或出現結冰情形，但上午6時因清晨寒冷，路面開始出現結冰情形，為確保車輛行車安全，限加掛雪鏈車輛通行，工務人員在場值勤管制，後續若路面結冰融化才會取消管制。
台14甲線31公里處武嶺，到33公里處的合歡山遊客服務中心為陡坡路段，路面若積雪結冰，偶有下坡車輛在此打滑擦撞山壁、陷落山溝，上坡車輛若無加掛雪鏈，更不可能順利開上坡，輪胎只會原地打滑。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。