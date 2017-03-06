合歡山武嶺路面結冰 車輛須掛雪鏈

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省道台14甲線31公里處武嶺，到33公里處合歡山遊客服務中心路段，今天清晨路面結冰，自上午6時起，限加掛雪鏈車輛通行。

鋒面通過帶來水氣，合歡山區今天凌晨0時到上午7時氣溫雖維持攝氏0度以上，但山區道路上午6時出現結冰情形，交通部公路總局第二區養護工程處今天表示，省道台14甲線31公里處武嶺，到33公里處合歡山遊客中心路面結冰，今天上午6時起限加掛雪鏈車輛通行。

第二區養護工程處埔里工務段長郭純鑑說，該路段昨天晚間到今天凌晨雖無降雪或出現結冰情形，但上午6時因清晨寒冷，路面開始出現結冰情形，為確保車輛行車安全，限加掛雪鏈車輛通行，工務人員在場值勤管制，後續若路面結冰融化才會取消管制。

台14甲線31公里處武嶺，到33公里處的合歡山遊客服務中心為陡坡路段，路面若積雪結冰，偶有下坡車輛在此打滑擦撞山壁、陷落山溝，上坡車輛若無加掛雪鏈，更不可能順利開上坡，輪胎只會原地打滑。1060306

(中央社)