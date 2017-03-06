廖任磊首秀亮眼 巨人三教頭都肯定
披上讀賣巨人97號戰袍，旅日小將廖任磊昨在一軍熱身賽初登板，隨即讓所有人記住他的名字，相關報導6日更躍居日本雅虎體育的最熱門新聞，儘管他賽後暫離一軍，不過已掙得總教練高橋由伸的肯定，認為「他有機會在某些位置發揮」，日媒大膽預測，他很可能擠進開幕一軍名單。
廖任磊去年雖僅獲第七指名加盟巨人，但201公分的高大身材，搖身成各家日媒關注的焦點，在二軍練習賽飆出150公里豪速球後，他也獲得在一軍熱身賽亮相的機會，並用1局無失分、飆2K的好表現，博得滿堂彩，高橋認為就初登板而言，廖任磊投球相當靈活，「有機會爭取到某個位置。」
廖任磊坦言，投決勝球時，他不斷告訴自己「盡我所能的表現，照著捕手的要求、全力投球，能對決一軍打者超棒的！」最後用145公里上下的速球，連續壓制日本火腿3名打者，其中對決主力打者近藤健介時，更讓他目送146公里的速球進壘吞K。
廖任磊的投球，獲首席教練村田真一讚賞，「投出的球角度犀利、球速快」，同時也誇獎他的固定式投球，是好投手該有的條件；一軍投手教練尾花高夫也有類似的看法，「球投進好球帶，能讓打者揮空。快速投球(固定式)時控球不錯。」為何突改變投球節奏？廖任磊表示，是投手丘的坑洞影響平衡而做出的選擇。
「一軍打線充滿好打者！」結束一軍首秀，來自台灣的廖任磊除對在巨蛋裡投球留下深刻印象，更找到未來需努力的課題，「我得加強控球，並試著減少球數壓制打者。」若能繼續有好表現，《體育報知》記者尾形圭亮認為，他也許能以中繼之姿，進到一軍開幕名單，屆時有望看到他和陽岱鋼同場出賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。