廖任磊首秀亮眼 巨人三教頭都肯定

廖任磊昨一軍熱身賽首秀表現出色。(截自日本雅虎體育)

廖任磊首秀新聞，在日本雅虎體育棒球版躍升最熱門新聞。(截自日本雅虎體育)

披上讀賣巨人97號戰袍，旅日小將廖任磊昨在一軍熱身賽初登板，隨即讓所有人記住他的名字，相關報導6日更躍居日本雅虎體育的最熱門新聞，儘管他賽後暫離一軍，不過已掙得總教練高橋由伸的肯定，認為「他有機會在某些位置發揮」，日媒大膽預測，他很可能擠進開幕一軍名單。

廖任磊去年雖僅獲第七指名加盟巨人，但201公分的高大身材，搖身成各家日媒關注的焦點，在二軍練習賽飆出150公里豪速球後，他也獲得在一軍熱身賽亮相的機會，並用1局無失分、飆2K的好表現，博得滿堂彩，高橋認為就初登板而言，廖任磊投球相當靈活，「有機會爭取到某個位置。」

廖任磊坦言，投決勝球時，他不斷告訴自己「盡我所能的表現，照著捕手的要求、全力投球，能對決一軍打者超棒的！」最後用145公里上下的速球，連續壓制日本火腿3名打者，其中對決主力打者近藤健介時，更讓他目送146公里的速球進壘吞K。

廖任磊的投球，獲首席教練村田真一讚賞，「投出的球角度犀利、球速快」，同時也誇獎他的固定式投球，是好投手該有的條件；一軍投手教練尾花高夫也有類似的看法，「球投進好球帶，能讓打者揮空。快速投球(固定式)時控球不錯。」為何突改變投球節奏？廖任磊表示，是投手丘的坑洞影響平衡而做出的選擇。

「一軍打線充滿好打者！」結束一軍首秀，來自台灣的廖任磊除對在巨蛋裡投球留下深刻印象，更找到未來需努力的課題，「我得加強控球，並試著減少球數壓制打者。」若能繼續有好表現，《體育報知》記者尾形圭亮認為，他也許能以中繼之姿，進到一軍開幕名單，屆時有望看到他和陽岱鋼同場出賽。

(中時電子報)