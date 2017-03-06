竹市戶政所助歸化 新住民喜當台灣人

過去因語言問題，讓許多有意歸化的新住民無法通過測試，新竹市香山戶政事務所主動寄送題庫，甚至電話、到府協助，讓新住民成功通過歸化測試，開心成為台灣人。

竹市香山戶政事務所表示，國籍法於去年免除「準歸化」程序，大大縮短歸化時間，然而許多有意歸化的新住民苦於語言問題，無法通過歸化測試。

為了協助新住民克服心理障礙，香山戶政事務所主動寄送題庫給有意歸化的新住民們，更以電話關懷、到府協助，近期就成功協助馬來西亞籍新住民許小姐通過歸化測試。

「盼了許久，終於成為台灣人！」許小姐通過歸化測試後取得台灣身分證，開心全寫在臉上，單身來台的她已懷有身孕，一直希望能在台灣定居，卻因久久無法取得台灣身分證，沒辦法考取駕照，出入長期仰賴年長婆婆接送。

「終於拿到及格證書了，真的好感謝！」許小姐表示，感謝香山戶政事務所主動寄送題庫及電話關懷，且多次到府協助，除了解決她交通不便困難，也減輕不少壓力，提供她強大溫暖支持，讓她能順利通過測試。

香山戶政事務所表示，國籍法於去年修正放寬外籍配偶歸化，免除「準歸化」程序，大大縮短歸化時間，然而許多有意歸化的新住民仍對歸化測試心生恐懼，因此主動寄發百餘封歸化測試及各式宣導資料，並打電話關懷，希望幫助新住民順利取得台灣身分。

香山戶政所表示，如有國籍及歸化流程與申辦方面各種困難，新住民朋友可主動洽詢，有不便參與生活輔導課程者，亦提供隨到隨考歸化測試服務，不妨多加利用。1060306

(中央社)