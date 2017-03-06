竹市戶政所助歸化 新住民喜當台灣人
過去因語言問題，讓許多有意歸化的新住民無法通過測試，新竹市香山戶政事務所主動寄送題庫，甚至電話、到府協助，讓新住民成功通過歸化測試，開心成為台灣人。
竹市香山戶政事務所表示，國籍法於去年免除「準歸化」程序，大大縮短歸化時間，然而許多有意歸化的新住民苦於語言問題，無法通過歸化測試。
為了協助新住民克服心理障礙，香山戶政事務所主動寄送題庫給有意歸化的新住民們，更以電話關懷、到府協助，近期就成功協助馬來西亞籍新住民許小姐通過歸化測試。
「盼了許久，終於成為台灣人！」許小姐通過歸化測試後取得台灣身分證，開心全寫在臉上，單身來台的她已懷有身孕，一直希望能在台灣定居，卻因久久無法取得台灣身分證，沒辦法考取駕照，出入長期仰賴年長婆婆接送。
「終於拿到及格證書了，真的好感謝！」許小姐表示，感謝香山戶政事務所主動寄送題庫及電話關懷，且多次到府協助，除了解決她交通不便困難，也減輕不少壓力，提供她強大溫暖支持，讓她能順利通過測試。
香山戶政事務所表示，國籍法於去年修正放寬外籍配偶歸化，免除「準歸化」程序，大大縮短歸化時間，然而許多有意歸化的新住民仍對歸化測試心生恐懼，因此主動寄發百餘封歸化測試及各式宣導資料，並打電話關懷，希望幫助新住民順利取得台灣身分。
香山戶政所表示，如有國籍及歸化流程與申辦方面各種困難，新住民朋友可主動洽詢，有不便參與生活輔導課程者，亦提供隨到隨考歸化測試服務，不妨多加利用。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。