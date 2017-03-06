冷氣團南下 北部天氣轉陰冷

氣象專家吳德榮表示，今天鋒面通過，大陸冷氣團南下，北部氣溫降幅最大，北市低溫14度左右；中部以北及東半部有雨，台南也有一些很零星的降雨。9至11日各地氣溫將逐漸回升。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天鋒面通過，大陸冷氣團緊隨南下、氣溫下降，北台灣降幅最大、向南遞減；中部以北及東半部有雨，台南也有一些很零星的降雨。未來兩天大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣天氣陰冷，中部氣溫略降，南部仍為多雲到晴，氣溫降幅最小。

吳德榮指出，今天至週三這波冷空氣，最冷的時候可能給台北市帶來14度左右、沿海空曠地區13度的最低氣溫。但無論最終是否符合「大陸冷氣團」或僅是「東北季風」的定義，給北台灣帶來陰冷天氣的本質，不會改變，要注意保暖。

他表示，9至11日各地氣溫將逐漸回升，但9日晚至10日水氣也會增加，降雨較連續、範圍也比較大。1060306

(中央社)