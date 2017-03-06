宜蘭凌晨搶案 涉案贓車起火

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宜蘭縣羅東鎮1處檳榔攤6日凌晨遭搶，涉案贓車之後於冬山鄉港尾橋起火燃燒，無人傷亡，警消已展開調查。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年3月6日

宜蘭縣羅東鎮一處檳榔攤今天凌晨遭搶，涉案贓車之後於冬山鄉港尾橋起火燃燒，無人傷亡，警消已展開調查。

宜蘭縣消防局清晨近6時獲報，冬山鄉港尾橋附近有1輛汽車起火燃燒，立即派遣當地分隊人車救災。

消防局說，這起汽車火警隨即撲滅，現場無人員傷亡。經現場員警查詢車牌號碼後是1輛贓車，車輛涉及今天凌晨4時在羅東的一件檳榔攤搶劫案件。1060306

(中央社)