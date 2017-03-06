藍營汪志冰：台灣每天都在搞「文革」
二二八70週年在國內引發了拆除蔣公銅像的風波，國民黨台北市議員汪志冰有感而發說道，大陸每天在搞經濟，反而是台灣每天都在搞「文革」，蔡英文的執政令人失望。
汪志冰近日接受港媒中評社採訪，對這一陣子的「去蔣化」議題表達些許看法。她說：「二二八距今已有70年，民進黨早在陳水扁執政時期就已完成相關調查與賠償事宜。本來這道歷史傷痕已經撫平，但又在蔡政府推動的《促進轉型正義條例》立法，以及拆除蔣公銅像倡議中，再度被操弄了起來！」
汪志冰說：「蔡英文執政沒有搞好經濟，反而挑起族群對立，其真正的意圖只是為了掩飾執政無能。」她說：「對於蔣介石的功過，人民心中自有一把尺，如果沒有蔣當年的領導，也不會有現在的台灣，銅像只是一個記憶圖騰罷了。」
汪志冰強調：「大陸每天在搞經濟，台灣每天都在搞『文革』。蔡英文只有把轉型正義擺在第一位，至於能否為台灣拚經濟？我已經沒有任何的期待！」
(中時電子報)
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