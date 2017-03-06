軍費增長7％ 中國威脅誰？

近年來中國的國防重點從陸軍轉移到軍事科技，更多側重於如何將兵力投射到國土以外地區，諸如建造航空母艦以及遠程轟炸機。(圖/美聯社)

美國總統川普尋求「美國優先」，提出下年度美國軍費開支再增加9.2%。隨後，中國人大發言人表示今年國防預算增長在7%左右，占GDP比重約為1.3%。並且說未來中國防務開支取決於美國在亞太地區的行動。

據BBC報導，近年來中國的國防重點從陸軍轉移到軍事科技，更多側重於如何將兵力投射到國土以外地區，諸如建造航空母艦以及遠程轟炸機。面對外界質疑大陸擴增軍費考量，傅瑩表示，中國要保持保護自己領土的能力，同時防範外部勢力介入和中國領土相關的爭議。她指責美國以航行自由為理由介入南海問題，表示美國在南海的活動「具有風向標意義」。

以南海問題為例，最近的衛星圖片顯示中國正在一系列人工島上修建部署地對空導彈的設施。北京在南海擴建的島礁軍事化引起美國警覺。美國指中國在南海的活動危及具有重要戰略地位水域的航行自由，因此美國以維護航行自由的名義派遣艦船和飛機穿越南海中國控制的島礁。

法國國際戰略問題研究所的高級研究員庫赫蒙說，可以理解中國尋求進一步促進自己的軍事能力。但警告說，南海地區領土爭端緊張化正導致毫無意義的軍備競賽。針對中國的防務開支增長，中國的鄰國也決定加強自己的軍事能力。日本為例，其釣魚島緊急升空態勢，將應對1架可能「侵犯」領空的飛機而出動的自衛隊戰鬥機由2架增至4架；越南出資20億美元向俄羅斯洽購6艘基洛級潛艦，今年已完成交貨編列使用，強化其對南海軍力。

該文最後提及俄羅斯，引述軍事分析家伊瓦索夫將軍說，中國增加軍費基本上是對美國增加軍費作出的反應，但如果中俄兩國關係交惡的時候就會對俄羅斯構成威脅。

(中時電子報)