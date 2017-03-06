一條龍居家醫療 台東領先其他縣市
台東衛生局推動長照2.0「居家醫療」，再向前跨進一步，整合醫院、診所、社工師成一條龍的服務，領先六都和其他縣市。
一條龍「居家醫療」，由台東聖母醫院、關山慈濟醫院及各鄉鎮衛生所醫師、治療師及社工師組「整合照護團隊」，長照專員在醫院「出院準備服務」時就開始協助。
台東縣衛生局長照科長劉鳳琴表示，台東幅員狹長，部分病患出院後仍受專業醫療照顧，偏鄉有回診需求者，常為交通問題所苦，包計程車就醫一趟要上千元，台東長照中心與聖母、關慈及各鄉鎮市衛生所合作後，「整合照護團隊」依個案個別狀況，到宅提供後續的醫療照護。
劉鳳琴表示，居家醫療不只到宅，台東長照中心進一步與台東馬偕、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院合作，在各醫院出院準備服務時，長照專員會與個管師討論病患是否需要居家醫療，部立台東醫院也已申請加入，成為全國各縣市率先從醫院端即開始「一條龍」服務的縣市。
台東居家醫療原定3月開跑，由於2月中旬已整合完成，已有4人開始接受居家醫療服務，長照專員評估中有4人，醫院病患也有5人正在評估。
劉鳳琴表示，居家醫療是新的長照服務業務，仍有許多民眾不知有此服務，有需求的民眾可向長照中心提出申請，或由醫療院所出院準備轉介、長照專員個案訪視發掘，讓偏鄉民眾在家就能接受到宅的醫療服務。1060306
(中央社)
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