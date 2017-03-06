近距離接觸綠蠵龜 潛水教練的5S要訣

體驗潛水看綠蠵龜近年爆紅，小琉球更成為觀光熱點，潛水教練蘇淮說，觀賞綠蠵龜有5個S要訣，才能留下美好回憶。

得天獨厚的環境，小琉球是許多綠蠵龜的棲息地，也吸引許多遊客造訪，體驗潛水同時和綠蠵龜近距離接觸，而當地更有一群年輕人投入永續海洋工作，要讓小琉球成為綠蠵龜永遠的家。

潛水教練蘇淮指出，許多體驗潛水的旅客在看到綠蠵龜時都會很興奮，甚至想要觸摸，不過，想要和綠蠵龜有個美好的約會，得遵守5個S要訣。

他表示，這5個要訣分別是STOP、SEE、SLOW，其中SLOW更分為BREATHE SLOWLY、ACT SLOWLY 和NEAR SLOWLY。

他說明，其實綠蠵龜是非常怕生的生物，因此他在下水前都會提醒遊客，一開始看到綠蠵龜要先停住，遠觀綠蠵龜，然後再慢慢靠近，同時放慢呼吸和動作，才不會嚇跑綠蠵龜，更有機會和綠蠵龜近距離接觸。

除了遵守規則，他所經營的島人海洋文化工作室和當地一群年輕人更是積極保育海洋，不只常舉辦淨灘活動，在潛水時順便撿拾海洋中的垃圾，同時勸旅客下水時不擦防曬乳，避免增加海洋負擔。1060306

(中央社)