竹縣首場大型徵才明登場 釋出近2500個職缺送贈樹苗
今年新竹縣首場大型現場徵才明(7)日在新竹縣體育場登場，共有40家廠商提供2,475個職缺，適逢12日植樹節將屆，當天並有「捐發票送樹苗」。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，當天是和新竹縣政府共同主辦，新竹榮民服務處協辦，自10時至14時在新竹縣體育場舉辦，其中科技業占8成、約提供近2,000個職缺，月薪逾3萬元有1,071個，更有業者釋出9萬元起跳的高階主管職缺。
當天包括欣興電子、新竹豐邑喜來登大飯店等40家企業參與；提供職缺包括各類主管、工程師、助理工程師、品管員、技術員、儲備幹部、服務員等。
丁玉珍指出，為響應種樹救地球，桃竹苗分署特地與新竹縣政府合辦「捐發票贈樹苗送愛心」，縣府農業處當天提供包含茶花、桂花、山櫻花等多種喬灌木樹苗2,000株，只要民眾捐出只要捐出1月到3月沒有統一編號的發票2張，就可換取1株樹苗，一人限領2株，捐出的發票將全數捐給社團法人新竹縣聾啞福利協進會及社團法人新竹縣脊髓損傷者協會。
(工商)
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