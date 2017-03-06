為善最樂》募集二手相機 助偏鄉兒童圓「攝影夢」

非營利機構募集這些舊相機，也辦理相關攝影課程，讓經濟不甚寬裕的小朋友也能體會攝影的樂趣！（圖為宜蘭壯圍海洋攝影營 李政勳老師作品，取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

你的一點愛心，能讓偏鄉小朋友一圓「攝影夢」！現代人追求高科技產品，相機、智慧型手機也推陳出新，可能一個人家裡就有好幾台數位相機，當買了新的，舊的那台可能放在家中一隅，鮮少有機會再利用到。這時，不妨可將舊相機和相關設備捐給偏鄉兒童，有非營利機構募集這些舊相機，也辦理相關攝影課程，讓經濟不甚寬裕的小朋友也能體會攝影的樂趣！

愛心人士張清峰送給偏鄉小朋友的二手相機。（圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

那天在東區後巷和友人吃完中餐，無意見發現有家攝影器材行店門外放了一張海報。海報標題寫的「小攝影師的三個大夢」，活動主要是募集數位二手相機給偏鄉兒童，讓他們有更多數位學習運用的機會，並藉著相機增加觀察和審美能力。

偏鄉小朋友開心上攝影課。（圖取自「小攝影師的三個大夢」FacebookO）

回家後查詢臉書，果然有「小攝影師的三個大夢」這個粉絲團。粉絲團上寫著這個活動宗旨、目的，原來這個募集活動已經有一段時間了，這些年來有愛心店家、攝影相關業者推廣（如放海報等），募集許多來自國內外善心人士捐贈的二手相機。

去（2016）年，非營利組織也為這些小小攝影師辦展，讓他們美麗的作品讓更多人看見！（圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

這個非營利組織除將相機轉交給偏鄉小朋友外，也辦理相關攝影課程，而去（2016）年，也為這些小小攝影師辦展，讓他們美麗的作品讓更多人看見！

小朋友用相機記錄他們美麗的家鄉。（圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

瀏覽臉書粉絲團相片中，最讓人眼睛一亮的還是一張張小朋友拍攝的作品。花東的好山好水、春天在校園盛開的花朵、飛翔在藍空中的鳥兒，當然也有小朋友記錄自己的攝影課。

非營利機構募集二手舊相機，也辦理相關攝影課程，讓經濟不甚寬裕的小朋友也能體會攝影的樂趣！（圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

從小朋友互拍的照片中看到，拿到相機那份真誠喜悅！這個可能是原主人不要的二手相機，但在小朋友眼裡，這個相機給讓他們看到世界的另一面，「喀擦一聲」，美麗重要的瞬間「定格」了，相機也記錄了小朋友幸福的一刻。

「喀擦一聲」美麗重要的瞬間「定格」了，相機也記錄了小朋友幸福的一刻。（圖為張薇欣同學作品，圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

相信許多人家中都有用不到的二手相機，如還能使用，不妨將相機主體和相關周邊設備（如充電電池、電線、記憶卡等）捐贈出來，該非營利組織會協助將這些相機轉交給小朋友。此外，以下這些店家、機構也有幫忙募集二手相機。為善最樂，每個人的一點愛都能將世界串連起來！

小朋友手持相機所露出的燦爛微笑。（圖取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

「小攝影師的三個大夢」二手相機募集中。（圖為宣傳海報，取自「小攝影師的三個大夢」Facebook）

� 北部募集點�

國祥貿易（Tunes&Images門市）

地址：南京東路三段272號1F

電話：02-27400208

台北市天主仁愛堂

台北市仁愛路3段34巷12號

電話：02-27016694

藏寶圖藝術

台北市敦化南路一段160巷14號

電話：02-27752778

� 東部募集點�

花蓮縣數位機會中心（國立東華大學數位文化中心）

地址：花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號

電話：03-8635255

� 中部募集點�

瑪利亞社會福利基金會（台中市愛心家園）

地址：台中市南屯區東興路一段450號

電話：04-24713535分機1409

(中時電子報)