豬隊友神救援！助警查獲整車毒品

27歲的賴姓嫌犯，日前駕駛轎車載朋友，攜帶大量毒品欲趁228假期南下狂歡，被盤查時心虛嗆警！（陳世宗翻攝）

警方查獲車上藏有大量新興毒品，警方全部帶回偵辦。（陳世宗翻攝）

「不怕神一般對手，只怕像豬的隊友！」27歲的賴姓嫌犯，日前駕駛轎車載朋友，攜帶大量毒品欲趁228假期南下狂歡，被盤查時心虛嗆警；警方順利查獲車上藏有大量新興毒品，同行友人搖頭直呼真是遇到豬隊友，全部遭警方帶回偵辦。

警方指出，市警局第六分局永福派出所警員周文彬、李建文，日前凌晨3時30分，在西屯區福順路與安和路口，發現1輛自小客車違規紅燈右轉，攔下盤查發現車上有3位乘客熟睡，且不斷飄出濃濃愷他命味道！

賴嫌深怕身上的愷他命味道遭警方察覺，下車後不斷嚼藍莓口香糖欲遮蓋；賴嫌深怕車上大量毒品被發現，央求警方簡單處理，主動由褲子口袋中拿出香菸1盒，內有摻雜愷他命之香菸12隻，並大聲嗆警不過罰錢而已。

經警方仔細盤查，陸續查獲大麻0.998公克、安非他命88.31公克、愷他命8.92公克、一粒眠140顆及K盤2個；賴嫌等人供稱在中部科學園區上班，趁228連假從大雅區租屋處經由臺中交流道南下，路況不熟錯過交流道，因違規遭警方查獲。

警方表示，全案依法移送偵辦，並擴大追查毒品的來源中。

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(中時)