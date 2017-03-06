中正紀念堂轉型引發族群撕裂 文化部長鄭麗君：會負起政治責任
中正紀念堂轉型引發外界族群爭議，發動議題的文化部長鄭麗君是否要負起政治責任？今天文化部長鄭麗君接受Hit Fm《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪時表示，人權、民主價值對她來說，是最重要的一件事，「任何首長都該為自己的政策負起政治責任。」
鄭麗君說，中正紀念堂轉型不是文化部單部門可以獨立完成的事情，需要各部會一起討論。
鄭麗君表示，轉型正義無關左右統獨左右世代，「世界上許多國家也都曾經做過轉型正義，這些國家都還存在啊！」鄭麗君說，對於威權時期所受到的歷史，應該還原真相，「文化部在做中正紀念堂轉型的，也希望多做溝通與對話，對我來說，溝通與對話也很有價值。」
鄭麗君說，國家人權博物館至今正在籌備中，舉例來說，白色恐怖受害者究竟有多少人、至今仍無具體數字；也有民間單位調查資料顯示，有將近四成受害者是外省人，這些都必須透過國家力量還原真相。
鄭麗君說，轉型正義最大困境有兩大前提，一是法治基礎要建立，首先國會有共識，「朝野各黨都要有共同的共識，就連促轉條例、政治檔案法這些修法過程，都要讓下一輩知道。」
(中時)
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