NBA》主帥適時鼓勵 柯瑞下半場爆發止敗

柯瑞總算突破最近低潮，幫助勇士客場力退尼克。(美聯社)

勇士總教練科爾在暫停時的一席話，徹底幫助柯瑞找回應有的投籃手感！柯瑞突破前3役低潮，全場投24中11，包含三分球投13中5，攻下全場最高31分，另有8籃板、6助攻，幫助勇士112比105力退尼克，且中止2連敗。

柯瑞前3戰三分球投31中4，表現完全不像那位三分球超神的當家射手，到了6日上半場，他的手感仍然沒有太大起色，投13中4，其中三分球投8中2，勇士原本領先12分的優勢，也在上半場打完時，被追到只差1分差距。

不過科爾在下半場暫停時，在板凳席直接鼓勵柯瑞，「你為我們做的事情都是正面積極的，這從場上正負值可以看出，卻在投籃表現當中看不出來，你做很好了，繼續加油，我的孩子！」這席話完全激起柯瑞的爆發鬥志。

結果柯瑞下半場投11中7，其中三分球投5中3，他不只攻下全場最高31分，場上正負值也來到全場最佳的正22，幫助勇士總算走出杜蘭特可能例行賽全部報銷的陰影。

除了柯瑞，「浪花弟」克雷湯普生也有29分進帳，卓雷蒙格林13分、7籃板與4助攻，帕楚利亞10分；尼克則以羅斯28分表現最好，「波神」波爾金吉斯24分、15籃板，「甜瓜」安森尼15分、6籃板。

(中時電子報)