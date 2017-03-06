NBA》主帥適時鼓勵 柯瑞下半場爆發止敗
勇士總教練科爾在暫停時的一席話，徹底幫助柯瑞找回應有的投籃手感！柯瑞突破前3役低潮，全場投24中11，包含三分球投13中5，攻下全場最高31分，另有8籃板、6助攻，幫助勇士112比105力退尼克，且中止2連敗。
柯瑞前3戰三分球投31中4，表現完全不像那位三分球超神的當家射手，到了6日上半場，他的手感仍然沒有太大起色，投13中4，其中三分球投8中2，勇士原本領先12分的優勢，也在上半場打完時，被追到只差1分差距。
不過科爾在下半場暫停時，在板凳席直接鼓勵柯瑞，「你為我們做的事情都是正面積極的，這從場上正負值可以看出，卻在投籃表現當中看不出來，你做很好了，繼續加油，我的孩子！」這席話完全激起柯瑞的爆發鬥志。
結果柯瑞下半場投11中7，其中三分球投5中3，他不只攻下全場最高31分，場上正負值也來到全場最佳的正22，幫助勇士總算走出杜蘭特可能例行賽全部報銷的陰影。
除了柯瑞，「浪花弟」克雷湯普生也有29分進帳，卓雷蒙格林13分、7籃板與4助攻，帕楚利亞10分；尼克則以羅斯28分表現最好，「波神」波爾金吉斯24分、15籃板，「甜瓜」安森尼15分、6籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。