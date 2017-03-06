日高官：北韓射飛彈 3枚落日專屬海域

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日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，今天上午7時34分（台灣時間6時34分），有4枚彈道飛彈從北韓西岸射出，其中3枚落在日本的專屬海域。

菅義偉表示，日本政府首相官邸（行政中心）的危機管理中心設立的「北韓情勢官邸對策室」已在蒐集、分析相關情資，相關省廳（部會）也開會研議因應之道。1060306

(中央社)