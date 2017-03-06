男駕車載人妻返家 涉衝撞對方丈夫致死

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台中市林姓男子昨天深夜駕車載網路認識的「乾姊」黃婦返回嘉義縣住家，黃婦丈夫王姓男子見狀，憤而上前砸車，林男涉嫌踩油門衝撞，王男送醫急救仍宣告不治；原因待調查。

警方今天表示，住在嘉義縣民雄鄉的黃姓婦人，昨天趁著假日與妹妹前往台中市拜拜，後來順道造訪在網路線上遊戲認識的林姓男子，昨天晚上則由林男駕車載黃婦返回民雄鄉山中村的娘家。

林男駕車於昨天深夜返抵黃婦娘家，當時早已等待多時的黃婦丈夫王姓男子見狀，醋火怒發，憤而持拐杖鎖敲打林男自小客大燈、引擎蓋，林男涉嫌踩油門衝撞，將王男輾壓在車底，附近鄰居立即合力救人。

王男被緊急送醫急救，嘉義基督教醫院表示，傷者到院前已無呼吸心跳，頭部、腹部等處都有挫傷，急救70分鐘後，仍宣告不治。

警方指出，黃婦返家途中，接到丈夫王男的電話，王男知道妻子是搭乘林男的轎車，心生不滿，就在妻子娘家等候，不料，最後卻演變成王男被林男駕車衝撞、輾壓送醫不治；全案將依殺人罪嫌偵辦。1060306

(中央社)