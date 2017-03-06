誰說要先畢業？學生媽媽重組人生

隨性別意識抬頭、社會更開放，更多人選擇學生時期懷孕生子，成為身兼學生、媽媽雙重身分的「學生媽媽」。圖非當事人。（陳宜加攝）

誰說一定要先畢業再成家生子？隨性別意識抬頭、社會更開放，有人選擇學生時期懷孕生子，成為身兼學生、媽媽雙重身分的「學生媽媽」。雖然多數須暫時中斷學業、等小孩長大再返校復學，也得承擔不小社會壓力，但她們多對於自己重組人生順序的決定「不悔」。

「寶寶已9周、有呼吸心跳，墮胎太殘忍了！」年僅19歲的小如（化名）育有1歲兒子，她在高二時發現懷孕，儘管家人反對、男友也無力照顧，仍堅持生下來；懷孕期間休學，小孩大些才返校。她認為自己成長很多，一改過去衝動個性，更能體會父母養育子女辛勞。

22歲蔡小姐則是3個孩子的媽，就讀文化大學一年級時意外懷孕，與大12歲的男友結婚後休學，成為全職媽媽。不過，她利用時間學習美睫技術，目前開設工作室，「回頭看仍有些小遺憾，但從小孩身上得到很大的成就感。」

蔡小姐坦言，雖然還是很想完成大學學業，但除非經濟狀況好，又有足夠家庭資源協助帶小孩，否則不可能大人、小孩同時上學。

校園內今已常見學生媽媽身影，為數不少選擇暫時休學。25歲剛生產完的政大碩士生莊小姐是少數從懷孕到生產都維持在學的例子，她認為學校環境相對職場更友善，不必擔心沒有生產力遭開除，研究所上課時間也具彈性。

「我的身體我決定。」致力關注性別議題的《女人迷》主編柯采岑強調，人人都是獨特個體，可以做出屬於自己的判斷，包含身體、人生規畫，需要更完善政策與友善環境支持，社會觀感可望由扁平至立體，撼動既有框架。

柯采岑表示，國內每年超過3000個小媽媽，建議首先應思考自身未來規畫，其次考量與伴侶間的關係、對於婚姻家庭的共識，最後則檢視社會經濟條件是否能建構良好家庭環境。

世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能說，人生歷程重新排列組合，就像鼓勵高中生先就業再升學，也可以先生子再回去念書。

(中時)