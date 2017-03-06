學生媽媽挑戰多 學校跟不上

學生媽媽身處校園中，仍面臨諸多挑戰。圖非當事人。（陳宜加攝）

學生媽媽身處校園中，仍面臨諸多挑戰。即使性別平等教育法上路多年，竟仍有學校要求高中生「不得穿著制服接送孩子或推娃娃車」，認為有損校譽；校內哺乳室等托育設施也以行政人員為主體，缺乏足夠支持體系。

19歲就讀北市某高職的小如說，剛開學找不到保姆，只好將小孩先寄放輔導室，點完名後再去照顧，結果被學校訓導主任發現，要求立刻將小孩帶出校門，還請老師假裝是孩子的媽媽陪同，怕穿制服推嬰兒車「損害校譽」。

除了學校對她不友善，她因為下課後必須接小孩，無法留校討論報告，遭到不少同學冷言冷語與不諒解，「我成了學校的邊緣人。」

勵馨基金會處長王淑芬直言，多數學生媽媽中斷學業或隱藏身分，顯見教育現場支持仍不足。即使性平法規範須提供友善學習環境，卻少見校方依法辦理，甚至「眼不見為淨」。

她說，常見校方「希望」小媽媽請長假，即使想繼續唸書，仍暗示安全問題為由要求返家，甚至不能在家考試、全部照規定來；或要求學生穿著長袖、外套遮掩，損害受教權。

《女人迷》主編柯采岑說，「先上車後補票」觀念應破除，人人有身體自主權，外界仍抱持「愛玩」、「性放蕩」獵巫心態，建議進行校園再教育，教職員也應養成性別意識。

剛生產的政大碩士生莊小姐則說，校園現有哺乳室均以教職員為主體，也沒有托嬰中心；此外，學生媽媽最大問題是經濟未獨立，但政府多數補助僅建立在「有工作」前提，「沒有社會經驗的學生才是最需要幫助的對象。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，職場勞工享有育嬰假、留職停薪等措施，學生卻遭排除；且多數校方仍預設學生單身未婚，托育資源遠遠不足。國外校園「家庭宿舍」日益普及，政府應正視漸增的高教學生生育需求。

(中時)