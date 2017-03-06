學生媽媽過來人不悔 全力為自己而活
「做了選擇就要往前衝，盡全力為自己而活。」單親媽媽周雅淳致力推動性別平等與多元價值，在臉書成立「單親媽媽和她的小孩」粉絲團有上萬名粉絲，是年輕媽媽圈內知名人物。過去也是學生媽媽的她分享過來人經驗，至今沒有後悔，最重要的還是要好好照顧自己，遭遇困境要勇敢說出來、讓社會改變。
周雅淳就讀台大社會所時，與小孩生父分手後發現懷孕，堅持生下來，家人接納並給予生活、經濟支持。她說，學生媽媽需要系統性支持，也勢必面臨經濟問題，要有避風港，女性不該荒廢學業，否則未來人生、職涯更難。
她說，當了媽媽後一步步發現問題、解決問題，曾促成台大放寬圖書館限制18歲以下不得進入規定。面臨生活中處處阻礙，要勇敢說出口，為自己主動爭取權益，讓社會更進步。
不過，對於年齡尚輕的小媽媽，她坦言，台灣現有制度還不友善，想擁有一技之長與學歷容易受阻，難找到養活自己的方式，更「沒有時間成為自己想成為的人、做喜歡的事。」
「也許小孩讓妳覺得安慰，卻錯失自己人生發展。」她語重心長表示，最大的重點仍是「好好照顧自己」，檢視身邊資源、支援，無論經濟、居住、工作與無形情感面的家庭、伴侶責任等，到頭來還是要面對現實狀況。
周雅淳說，曾經一直覺得自己不會生小孩，但至今沒有後悔，人不應該對任何決定有任何後悔，人生過了就過了、不可能重來，「就算當時做的是爛決定，但也就是現在的你了」，做了選擇就要往前衝，盡全力為自己而活。
(中時)
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