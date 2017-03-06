韓媒：北韓疑試射多枚能達美本土飛彈
南韓國防部今天表示，北韓發射多枚飛彈落入其東岸外海，飛行距離約1000公里。南韓媒體指北韓今天所發射的很可能是能擊中美國本土的洲際彈道飛彈。
路透社報導，南韓軍方表示，這些飛彈是從有飛彈基地的東倉里（Tongchang-ri）地區所發射。南韓合同參謀本部在聲明裡說：「南韓與美國正進行詳細分析，以取得進一步資訊。」
法新社報導，南韓軍方在聲明裡指出，北韓是當地時間「大約今天早上7時36分」從平安北道（North Pyongan province）發射不明飛行物體，最後落入日本海。
南韓的韓聯社（Yonhap）引述一未具名軍方官員，北韓今早發射的很可能是能擊中美國本土的洲際彈道飛彈，並有觀點指從發射地點來看，北韓發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道飛彈。
南韓與美國上週展開年度聯合軍演，軍演一向都會激怒北韓，北韓譴責此舉是為侵略的挑釁演習。
北韓國營的中央通信社（KCNA）於上週美韓「鷂鷹」（Foal Eagle）軍演展開當天表示，北韓首領金正恩巡視一處軍方總部時，下令「徹底建立無情打擊的反擊措施，以對抗敵人突如其來的空中攻擊。」
北韓上月試射自去年10月以來的首枚彈道飛彈，當時南韓表示，北韓的舉動是要吸引「全球關注」其核子與飛彈計畫，並「測試美國川普新政府的反應」。
北韓為發展能夠跨洲打擊美國本土的核武系統，去年組建2次核試及多次飛彈試射。（譯者：中央社陳亦偉）1060306
(中央社)
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