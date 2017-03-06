美田納西州爆H7禽流感 將撲殺逾7萬隻雞

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美國農業部官員今天表示，田納西州林肯郡（Lincoln County）1處養雞場檢測出H7禽流感病毒株，將撲殺場內7萬3500隻雞，以避免病毒進入糧食系統。

路透社報導，美國農業部說，這是美國商業家禽業今年首次出現H7高病原性禽流感（HPAI）確診病例。

田納西州政府表示，該養雞場及半徑6.2哩（10公里）內的另外大約30處家禽飼養場已被隔離。州政府指出，正在檢測隔離區內的其他禽場是否感染病毒。

美國2014與2015年爆發高病原性禽流感時，共撲殺近5000萬隻禽鳥，其中大多為蛋雞。當時的相關損失將美國蛋價推至新高，貿易夥伴也禁止進口美國家禽。（譯者：中央社周莉芳）1060306

(中央社)