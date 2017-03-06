白河民宅火警 男因失明葬身火海

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白河大竹里1處民宅5日晚間發生火警，造成1死1傷。（萬于甄翻攝）

警消獲報後趕到現場，破門搶救受困火場的張姓屋主，但因其雙眼失明，逃生不及，仍葬身火場。（萬于甄翻攝）

台南白河大竹里一處民宅5日晚間竄出火舌，屋主69歲張姓男子因雙眼失明，疑似逃生不及，警消破門搶救發現張男時，已無呼吸心跳；張妻逃離火場時，左手臂及腳部小面積燙傷送醫治療。

該火警釀成1死1傷悲劇，警消初判恐為電線走火，詳細原因有待進一步調查釐清。

(中時)