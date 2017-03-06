解旱大作戰 水利署今晨實施人工增雨

我要評比

配合本週鋒面來襲，水利署今日凌晨1時30分起於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫，實施地面人工增雨。截至今早7時，石門集水區累積降雨15毫米、新竹18毫米、苗栗20毫米。

水利署長賴建信表示，此次人工增雨增加雨量約10％至15％。人工增雨成效將在今日下午做評估。

水利署指出，水利署與國防部空軍於今日上午6時以2架次C-130H型機從屏東出發，以石門及寶二水庫為目標區，以潑灑清水方式進行空中人工增雨。賴建信稱此次人工增雨首次使用國內自行研發的人工增雨材料，成本大幅下降。

另外，賴建信再次強調短期內不會進入第2階段限水，他表示第1階段限水才剛實施，短期進入2階「可能性不大」，水利署會在本月9日水情會議再次評估第1階段限水的實施成效。

因應北台灣水情吃緊，自本月1日起，桃園、新北板新、新竹地區已先實施第1階段限水，對水庫採取總量管制出水。希望在5月前都不會進入第3階段限水。

(工商)