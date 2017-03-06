腥夫偷吃成性 小倉優子心寒簽字離婚

小倉優子去年懷二胎時，老公竟背著她偷吃。(圖／翻攝自日網、小倉優子部落格)

小倉優子放生腥夫，在本月3日簽字離婚。(圖／翻攝自小倉優子部落格)

日本寫真女星小倉優子2011年嫁給大13歲髮型師菊池勳，未料去年她懷二胎時，老公竟被拍到偷吃她同門師妹，但她仍替老公向外界道歉，並表示會努力修補婚姻關係，不過菊池勳仍難改惡習，讓小倉優子心寒，終於簽字離婚。

菊池勳雖然偷吃，但小倉優子仍沒離婚，不過老公似乎難改惡習，常上酒店尋歡，還在陪酒女郎面前說她壞話，讓小倉優子心寒，終於在本月3日簽字離婚，其實，上月小倉優子就被日媒指其實已分居，婚戒也脫下，離婚只是遲早的事。

小倉優子經紀公司也證實此事，並表示2個兒子監護權歸她，她沒有要求贍養費，但據悉，菊池勳仍會付養育費，盡力做到身為父親該做的事。

(中時電子報)