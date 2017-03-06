謝妙宏出席薩爾瓦多青年倡議新書發表會

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏於當地時間2月28日，應薩國「我們的國家‧青年的未來：旅外青年篇」倡議召集人艾契戈也邀請，參加該倡議新書發表會。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 106年3月6日

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏於當地時間2月28日，應薩國「我們的國家‧青年的未來：旅外青年篇」倡議召集人艾契戈也邀請，參加該倡議新書發表會。

除了謝妙宏以貴賓身分應邀致詞，該專書主要作序者，包括薩國會議長葛耶哥斯、副總統歐帝茲、重量級國會議員愛絲科芭、外交部僑外次長瑪嘎琳、前外長德阿薇拉均出席致詞。

另外，前總統壽爾也派員出席致詞。現場還有薩教育部科技次長韓達爾、總統府青年局局長姆紐絲、國會議員、駐薩使節及該倡議青年代表及其他政府官員、青年學生及媒體400多人參加，場面盛大。

包括葛耶哥斯及歐帝茲等6位序言作者及該倡議召集人艾契戈也於致詞時強調，青少年乃國家的基石，國界無法分隔薩國青年對國家的熱愛與理想。

本倡議繼第一階段召集40位薩國各領域傑出的青年，透過撰寫個別經驗與對國家的想像與願景集結成倡議同名書籍後，再度邀請60位分布在中華民國、美國、加拿大、南韓、墨西哥及智利等20多國不同領域專長的優秀薩國青年，分享其跨國界、宏觀的視野，對談薩國未來，期盼能放下黨派色彩與意識型態，一起帶領國家前進，情懷與理念令人振奮。

艾契戈也及部分應邀貴賓致詞時均特別提及，感謝中華民國不分順境與逆境，長期陪伴及支持薩國，中華民國提供一個團結、有決心的國家典範，相信薩國未來只要努力也能達致此目標。

謝妙宏致詞時強調，中華民國很榮幸自始即支持此一有意義的倡議，中華民國極為重視青年對國家的看法，因青年為國家前進的動能；因此，總統蔡英文月前訪薩，即在緊湊的行程中特別安排與薩國留台獎學金生及包括部分本倡議的薩國優秀青年代表座談，共同分享對推動國家發展的看法。

本第二階段倡議有艾士可瓦（Andres Escobar）及羅培茲（William Lopez）兩位留台青年撰文分享台灣的協助，對其人生重大影響與轉變，令人感動；中華民國欣願持續支持薩國青年相關倡議。1060306

(中央社)