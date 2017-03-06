嘉義郵局鼓勵捐血 今起5天加碼贈郵票
嘉義郵局為鼓勵民眾捐血，除了提供洗碗精、中杯熱拿鐵提貨卡等贈品之外，今天起至10日更加碼贈送限量版的「阿里山郵票」1張。
中華郵政公司嘉義郵局表示，嘉義郵局自民國93年起就開始關心醫療用血問題，每年都會舉辦「寒冬送暖熱血情．郵政捐血月活動」，在舒適宜人的3月舉辦捐血活動。
嘉義郵局指出，雲嘉南地區每天用血量約1200袋，嘉義郵局自民國93年起舉辦「郵政捐血月」活動以來，迄今共募集1萬9048袋熱血，提供急需血液的傷病患及時救助。
今年郵政捐血月提供的贈品包括洗碗精、中杯熱拿鐵提貨卡1張。今天起至10日至嘉義捐血站、嘉義公園捐血車捐血者，更加碼贈送限量版的「阿里山郵票」1張，送完為止。
嘉義郵局籲請各界踴躍響應，發揮愛心，捲起衣袖，希望在1個月的捐血活動中，能為雲嘉南地區的血庫注入更多暖流。1060306
(中央社)
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