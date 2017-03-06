阿富汗5口之家持美簽 入境時卻遭拘留

根據人權律師在美國加利福尼亞州聯邦法院遞交的法律文件，美國幹員在洛杉磯國際機場非法拘留1個阿富汗5口之家，將他們拘留在加州已經數日。

路透社報導，協助難民與流離失所民眾的法律扶助組織「國際難民協助計畫」（International Refugee Assistance Project）律師遞交文件寫道，這個由父親、母親和3個小孩組成的家庭，因為家族成員在海外冒生命危險捍衛美國政府，而獲核發特殊移民簽證（Special Immigrant Visas）。

4日遞交給加州中區聯邦地方法院的請願書寫道：「海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）罔顧這些為我國效力的紀錄，拘留了這個勇敢的家庭，還不讓他們取得律師服務。」

海關與邊境保護局婉拒評論，記者也尚未聯絡上移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）詢問看法。1060306

(中央社)