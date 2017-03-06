蘆洲暗夜惡火 父子逃生不及葬身火場

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新北市蘆洲區中興街集合住宅8樓於5日晚間11時47分許冒出火舌，警消獲報後趕緊疏散大樓住戶並灌救，火勢於半小時內撲滅。警消共救出8、9樓住戶一家四口，其中50歲駱姓屋主、15歲小兒子遭救出時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。起火原因仍待警消調查釐清。

警消救出疑為起火點的8樓住戶一家四口，50歲駱姓屋主、15歲小兒子送醫急救後宣告不治，疑遭濃煙嗆昏而逃生不及；而65歲的奶奶雙手10%燒燙傷，插管觀察中；在9樓頂樓加蓋的18歲大兒子由警消帶出時，意識清醒，留院觀察中。

警消第一時間疏散62名住戶，起火點於8樓臥室，燃燒面積約為15平方公尺，起火原因仍待進一步釐清。

(中時)