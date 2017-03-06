除了貓熊、川菜 原來四川還能這麼美
有旅遊領隊遍行中國大陸各個省份，最終令他流連忘返的是位於西南方的城市四川、雲南與西藏。提及四川，除了有萌萌噠貓熊、誘人食指大動的川菜，一路從成都，行經與雲南交界處的瀘沽湖，再到麗江、有著香格里拉美名的中甸、以及稻城、亞丁。四川與雲南兩個省份之間，濃縮著中國最著名的南方絕景，就算在此花上大半個月時間也不嫌多。
雪域高原最美的一切，收藏在「川西南」。四川、西藏、雲南結合大自然的美絕與少數民族的特色，是中國旅遊資源最豐富的省份區域之一。瀘沽湖，或許名字聽來稍嫌陌生，但它的美卻讓人趨之若鶩，一探神秘女兒國的人間純粹之地。當地有種獨木舟稱為「豬槽船」，外形就像豬槽；但船上的船伕往往成為焦點，摩梭族的姑娘有著清脆自然的歌喉，彷彿唱醒了眼前整片的青山綠水。
「川西南」風景多變，就連內陸也有座「情人灘」，而它的浪漫來自於眼前的雲湖倒影，漫步沙灘的視野遼闊而驚嘆，足以瞬間洗滌身心靈的疲累，讓人願生活如那眼前的境土般美好。行經金沙江便能抵達麗江，束河古鎮屬於麗江古城西北部的一環，相較著名景點少了觀光人潮也更為幽靜古樸，是唐宋茶馬古道上的驛站重鎮，至今仍保有400年前的歷史古建築。
如果有機會來一場壯遊，大家會選擇如何給自己一個假期？無論你我的目的地最終在何方，相信都是不給自己有後悔的機會。「川西南」像是上蒼的特別眷戀，散落各地令人神流情迷的因子，一如三江並流的普達措風景區，隨著春天百花盛開的高山草甸而遠播，再遠，也要去找尋。
(中時電子報)
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