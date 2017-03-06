是否能參與WHA？ 李大維：情況還不明朗

外交部長李大維上午表示，近期我駐日內瓦代表處同仁已經與WHA秘書處高級官員見面，他告訴我們一切情況還不明朗。（記者陳建瑜攝）

世界衛生大會（WHA）即將在5月召開，外交部長李大維上午表示，近期我駐日內瓦代表處同仁已經與WHA秘書處高級官員見面，他告訴我們一切情況還不明朗。

李大維今天上午赴立法院進行業務報告前表示，現在能否收到參與還言之過早，最近駐日內瓦同仁跟WHA秘書處高級官員見過面，他們告訴我們的訊息是，「一切情形都還不明朗」。

他強調，跟國人報告的是，外交部全體同仁一定會全力以赴，務必把我們國家權利爭取到最高最大的程度。

(旺報)