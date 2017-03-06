封殺台獨藝人？ 陳德銘：勿弄得人心緊張
在5日的大陸政協小組會議上，藝人張國立表態應封殺台獨、港獨藝人。大陸海協會長陳德銘6日對此表示，來大陸的企業家、文化人士，絕大多數是認可一中的，不要因此弄得人心緊張，但他也強調，對於極個別追求民族分裂者，「我們是要批判打擊的」。
海協會長陳德銘6日上午出席政協小組會議，對於今年大陸政府工作報告，相較於去年，沒有提及「兩岸一家親」。他認為，國務院總理李克強的談話，還是有體現一家親；今年首次將「推進和平統一的進程」寫進報告，陳德銘表示，這是希望兩岸同胞要秉持民族大義，共同加快推進，也是寄希望於兩岸人民關心一下和平統一。
陳德銘說，這首先要從政治原則共同開始，加強和平發展，只有在共同和平發展基礎上，大家才能互相了解，才能更快走向最後最高的目標。
對於藝人張國立倡議封殺台獨、港獨藝人，陳德銘表示，來大陸的企業家文化人士，絕大部分是認可兩岸一家，認可一中的。他說：「我覺得這點要肯定，不要這麼一說，弄得人心緊張，絕大多數還是一家親，認可九二共識的，如果有一些人對這個問題認識模糊，甚至懷疑、有不同看法，不等於就是台獨。」
陳德銘表示，習近平總書記曾說過，兩岸分隔幾十年上百年，即使從日本回歸以後，還有半個多世紀的分隔，互相有不理解應該溝通做工作。他強調，極個別的人資助台獨分子違背民族大義，是不能接受和容忍的，對於認識模糊的應該互相溝通了解，「極個別的真正極端的追求民族分裂的，我們是要批判打擊的」。
(旺報)
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